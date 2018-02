La Banque Islamique de Développement et l’Asian Infrastructure Investment Bank veulent coopérer sur l’Afrique

(Agence Ecofin) - Dans un entretien accordé au journal britannique Financial Times, Bandar Hajjar (photo), le président du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a indiqué que son institution pourrait co-financer certains projets en Afrique avec l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Cette annonce est en droite ligne avec l'ambition de l'institution multilatérale de financement du monde islamique, qui s'est engagée à soutenir l'Afrique de la manière la plus efficace possible. La capitalisation de la BID est estimé à 100 milliards $, mais malgré ce poids, elle ne peut intervenir seule dans une Afrique ou les besoins en infrastructure atteignent 150 milliards $ par an.

Les données disponibles sur le site internet de la Banque Islamique de Développement indiquent que l'organisation a investi près de 12,5 milliards $ dans plus de 2050 projets. Hors Maghreb, l'encours des financements ciblant l'Afrique s'affiche à 3,2 milliards $. Un volume que l'institution veut porter à la hausse.

Idriss Linge