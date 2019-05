Tunisie: 60 millions € de l’Union européenne pour l’inclusion économique, sociale et politique des jeunes

(Agence Ecofin) - L’Union européenne (UE) a annoncé, le 17 mai, avoir accordé à la Tunisie un financement de 60 millions d’euros, destiné à soutenir un programme d’inclusion économique, sociale et politique des jeunes.

L’annonce a été faite lors de la 15ème session du Conseil d’association entre la Tunisie et l’UE, qui s’est tenue à Bruxelles, en présence du ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et de la Haute Représentante européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini.

Baptisé «EU4Youth», ce programme s’inscrit dans le cadre de l’initiative «Partenariat pour la jeunesse Tunisie-UE» lancée le 1er décembre 2016 et qui vise notamment à améliorer l'accès des jeunes au marché du travail, à assurer des investissements dans la culture et le sport et à renforcer la participation des jeunes à la vie politique locale.

« L’UE continuera à aider la Tunisie à réaliser un développement global et durable en boostant son économie, en la diversifiant et en renforçant sa compétitivité », a déclaré, à cette occasion, Mme Mogherini, soulignant la nécessité de poursuivre des négociations avec la Tunisie sur un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) qui aiderait ce pays de la rive sud de la Méditerranée à diversifier son économie, à stimuler sa compétitivité et à développer ses exportations vers les pays européens.

