Mozambique : le FMI décaisse 118 millions $ pour « reconstruire » le pays après le cyclone Idai

(Agence Ecofin) - Le Mozambique bénéficiera d’un financement de 118 millions $ de la part du FMI dans le cadre du programme de réponse du pays à la crise provoquée par le cyclone Idai.

C’est ce qu’a annoncé l’institution dans un communiqué publié cette semaine. Les nouveaux fonds serviront essentiellement à reconstruire les infrastructures détruites par le cyclone Idai qui a ravagé le pays le mois dernier.

Ils succèdent à l’annonce, il y a quelques semaines, d’un prêt d’urgence compris en 60 et 120 millions $ pour le pays de la part du FMI. « L’aide financière vise à répondre aux énormes déficits de financement budgétaire et externe dus aux besoins de reconstruction après le cyclone Idai, qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dommages infrastructurels » a indiqué le communiqué relayé par Reuters.

Ce lundi, le ministre angolais des finances annonçait une réduction des perspectives de croissance du pays, pour cette année. D’une prévision initiale de 3,8% le gouvernement table désormais sur une croissance économique entre 2,8% et 1,1% cette année. Ceci, en raison des dommages importants du cyclone sur le secteur agricole, dont est grandement tributaire l’économie nationale.

Moutiou Adjibi Nourou