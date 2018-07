Angola : la Banque mondiale accorde 130 millions $ en faveur de l'agriculture commerciale  

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a débloqué une enveloppe de 130 millions $ au profit du projet de développement de l’agriculture commerciale en Angola, rapporte Macauhub.

L’accord de financement a été signé, hier, à Luanda, par Archer Mangueira, ministre des Finances, Oliver Lambert, le représentant de la Banque mondiale en Angola et Sao Tomé-et-Principe et Joao Julio, le président du Fonds de garantie de crédit.

D’un coût global de 280 millions $, l’initiative a pour but de contribuer à l’amélioration de la productivité et de l’accès au marché des populations rurales, des PME de l’agro-business et des producteurs situés le long des deux corridors reliant les zones majeures de production du plateau central aux importants marchés urbains de Luanda.

L’agriculture compte pour 12% du PIB de l’Angola.

Espoir Olodo