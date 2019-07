Tunisie : la BAD va débloquer un prêt de 25 millions d’euros en faveur des filières agricoles à Zaghouan

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé le 17 juillet dernier, l’octroi d’un prêt de 25 millions d’euros au profit du secteur agricole du gouvernorat de Zaghouan en Tunisie.

Cette enveloppe sera dédiée au financement du Projet de développement et de promotion des filières agricoles (PDPFA). Cette initiative entend accroître les niveaux de productivité et renforcer la valeur ajoutée générée par les filières laitière, oléicole et les produits issus de l’agriculture biologique ainsi que du terroir.

Parmi les activités prévues par le projet figurent, la réalisation de pistes agricoles, la réhabilitation de périmètres irrigués et la mise sur pied d’infrastructures de mobilisation des ressources hydriques (puits et forages).

« Avec une logique de transformation porteuse d’une plus grande valeur ajoutée, le projet a pour ambition de consolider la contribution du secteur agricole à la dynamique de croissance, au bénéfice des populations du gouvernorat de Zaghouan.», indique Mohamed El Azizi (photo), directeur général de la BAD pour la région Afrique du Nord.

Le PDPFA devrait bénéficier à plus de 12 000 habitants du gouvernement, d’après la BAD.

Espoir Olodo