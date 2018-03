L’Afrique subsaharienne fournira 86 millions de « migrants climatiques » d’ici 2050, selon la Banque mondiale

(Agence Ecofin) - L’Afrique subsaharienne fournira le plus gros contingent de « migrants climatiques », d’ici 2050, si rien n'est fait pour lutter contre le dérèglement climatique à cette échéance, selon un rapport publié le 19 mars par la Banque mondiale.

Sur les 143 millions de personnes qui devraient fuir une chute vertigineuse de la production agricole, une grave pénurie d’eau ou encore une élévation du niveau de la mer, durant les quatre prochaines décennies, quelque 86 millions seront des ressortissants des pays d’Afrique subsaharienne.

Les auteurs de ce rapport ont chiffré les migrants climatiques, d’ici 2050, à 40 millions en Asie du Sud et à 17 millions, en Amérique latine.

« Chaque jour, le changement climatique devient une menace économique, sociale et existentielle plus forte », a déploré Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale. « Nous le constatons dans les villes confrontées à des crises de l'eau sans précédent, dans les régions côtières expérimentant la vague de tempêtes destructives, dans les régions agricoles qui ne peuvent plus produire de cultures essentielles », a-t-elle ajouté.

La Banque mondiale souligne, toutefois, que les déplacements de populations liés au changement climatique pourraient être diminués de 80%, grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’intégration des migrations dans les plans de développement ou à des investissements destinés à mieux comprendre les processus de migration climatique interne.

Lire aussi:

16/02/2018 - Le FIDA et le gouvernement soudanais lanceront un projet de résilience face aux changements climatiques

01/12/2017 - Avec le changement climatique, de nombreux poissons pourraient quitter les côtes africaines

23/11/2017 - La BAD va augmenter de 40% ses investissements destinés à la lutte contre le changement climatique d'ici 2020

17/11/2017 - Les conflits et le changement climatique plongent plus de 224 millions d'Africains dans la famine (ONU)