Le Maroc bénéficiera d’un financement de 200 millions d’euros de la BAD en faveur des filières agricoles

(Agence Ecofin) - Au Maroc, le Programme d’appui au développement inclusif et durable des filières agricoles (PADIDFA) recevra un prêt de 200 millions d’euros de la BAD pour sa mise en œuvre.

Cette initiative qui s’inscrit dans la droite ligne du Plan Maroc Vert lancé en 2008, ambitionne de booster la création d’emplois dans les zones rurales en impulsant un essor des chaînes de valeur agricoles.

« Ce projet permettra concrètement de porter le niveau des exportations agricoles à 45 milliards de dirhams d’ici 2030 et d’économiser 990 millions m3 d’eau.», explique Leila Farah Mokaddem (photo), la responsable-pays de la Banque au Maroc.

« A l’horizon 2020, Il est également prévu que le projet mobilise plus de 4 milliards de dirhams d’investissements privés en faveur du secteur agricole pour, in fine, créer des dizaines de milliers d’emplois pour les jeunes et les femmes en milieu rural.», ajoute la responsable.

L’agriculture fournit 15% du PIB du Royaume chérifien.

Espoir Olodo