Le Bénin va obtenir 100 millions $ de la Banque mondiale pour renforcer les secteurs de l’énergie et du numérique

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a approuvé la semaine dernière, le déblocage de 100 millions $ en faveur du Bénin. La nouvelle enveloppe financière ira à l’appui des politiques de développement du pays, inscrit depuis 2016 dans le cadre du programme d’action du gouvernement (PAG) du président Patrice Talon.

Les nouveaux fonds qui seront alloués par l’Association internationale de développement (IDA), visent essentiellement à renforcer la gestion des finances publiques et de la dette, améliorer la viabilité financière du secteur de l’énergie et favoriser le développement de l’économie numérique.

« Il s’agit de la première de deux opérations destinées à soutenir les efforts engagés par les pouvoirs publics pour promouvoir une croissance plus rapide et durable au cours de la période 2019-2021 […] Les réformes s’attacheront également à accroître la performance et la compétitivité de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), à promouvoir les sources d’énergie renouvelable et à soutenir le développement de l’infrastructure numérique et l’accès abordable au haut débit grâce à la réglementation et à la concurrence », indique à cet effet l’institution dans un communiqué publié sur son site.

Rappelons que l’appui financier apporté par le Groupe de la Banque mondiale au Bénin concerne actuellement 19 projets représentant un montant total de 1,15 milliard de dollars et couvrant de multiples secteurs.

Moutiou Adjibi Nourou