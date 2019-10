Les Nations unies au chevet de cinq pays africains pour la mobilisation de financement climatique

(Agence Ecofin) - Le Réseau international des centres financiers pour la durabilité (FC4S) du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), vient de lancer un programme visant à améliorer la mobilisation des fonds en faveur du climat. Cinq pays à savoir ; la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Maroc, le Nigeria et le Kenya y participeront à travers leurs centres financiers.

« Il existe un appétit pour l’investissement en Afrique, compte tenu des bonnes performances en matière de retour sur investissement », a affirmé Patrick Njoroge, le gouverneur de la Banque centrale kényane.

Mais malgré cet appétit et le dynamisme des marchés financiers locaux, le financement durable est encore à un niveau embryonnaire. Cela est dû en grande partie au manque de politiques et de cadres réglementaires clairs, à un faible engagement du secteur privé et à un manque d’information et de sensibilisation.

Le programme aidera donc les centres financiers bénéficiaires à évaluer l’écosystème de la finance verte dans leurs pays afin de mettre en place des stratégies de développement de la finance durable. Il leur apportera également une assistance technique sur des projets de finance verte tels que la mise en place d’un marché d’obligations vertes à Abidjan, l’activation de celui du Caire ou encore la prise en compte du caractère écologique dans les projets bancaires à Lagos.

Gwladys Johnson Akinocho