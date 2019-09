(Agence Ecofin) - Le gouvernement sénégalais a signé, lundi dernier, trois accords de financement avec plusieurs partenaires pour mettre en place des projets au niveau local. Ces nouvelles conventions portent sur un montant global de plus de 300 millions $ et couvrent les secteurs de l'agriculture, de l'hydraulique et du développement.

La première convention porte sur un financement de 50,3 millions $ accordé par le Fonds international de développement agricole (FIDA) dans le cadre d’un projet d'appui à l'insertion des jeunes dans le domaine de l'agriculture. Celui-ci vise à promouvoir l’inclusion de plus de 150 000 jeunes dans les exploitations familiales et les activités créatrices de revenus et d'emplois décents et durables dans les chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques.

La seconde convention porte sur un financement de 117,5 millions $ accordé par l’Agence française de développement (AFD) sous forme de prêt. Celui-ci permettra de construire une usine à Keur Momar Sarr, dans le nord-ouest du pays, pour permettre d'augmenter et de sécuriser les volumes d'eau potable à Dakar et dans d’autres villes.

Enfin, un accord de plus de 141 millions $ a été signé avec l’ambassade d’Espagne pour mettre en place un programme de coopération s’étendant sur la période 2019-2023.

Moutiou Adjibi Nourou