Mozambique : l’UE octroie 2 millions d’euros pour la mise en œuvre du processus de paix

(Agence Ecofin) - L’Union européenne (UE) et le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) ont signé, jeudi 12 mars 2020, un accord de partenariat relatif à l’octroi de 2 millions d'euros à l'appui de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mozambique, d'ici à 2022.

Cet appui financier de l’UE va permettre de soutenir le processus de désarmement, de démobilisation et réintégration (DDR) des ex-combattants et vise également l'assistance de ceux-ci dans leur transition vers la réintégration dans la communauté. La gestion de ce projet sera confiée à l’UNOPS et au Secrétariat à l'appui du processus de paix.

La signature de cette aide financière fait suite aux 60 millions d'euros annoncés par la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères, Federica Mogherini, en août 2019, lors de l’accord de paix et de réconciliation nationale.

Selon un communiqué rendu public par la délégation de l’UE à Maputo, « ce financement fait partie d'un vaste effort des partenaires mozambicains pour contribuer à un avenir de paix et de réconciliation, sans retour aux hostilités entre le gouvernement et la Renamo ».

Pour rappel, la Renamo, ancienne rébellion devenue le principal parti d’opposition au Mozambique, a signé mardi 6 août 2019, un traité de paix définitif avec le gouvernement de Maputo, vingt-sept ans après la fin de la guerre civile.

André Chadrak