Les Emirats arabes unis vont débloquer 500 millions $ en faveur de l'économie numérique en Afrique

(Agence Ecofin) - Les Emirats arabes unis (EAU) vont décaisser 500 millions $ pour soutenir des projets de digitalisation de l’économie africaine. L’annonce a été faite la semaine dernière par Reem al Hashemy (photo), ministre d'Etat des Emirats arabes unis pour la Coopération internationale.

Les nouveaux fonds seront décaissés dans le cadre du « Consortium des EAU pour l’Afrique », une initiative qui vise entre autres à investir dans le capital humain africain grâce notamment au secteur privé. A cet effet, la nouvelle opération mettra l’accent sur la jeunesse et l’économie numérique africaine.

Cette nouvelle annonce s’inscrit dans un contexte de soutien de plus en plus important des EAU aux initiatives africaines. D’après la ministre Hashemy, le pays est devenu en 2016, le deuxième plus grand investisseur en Afrique grâce à une grande variété de projets soutenus sur le continent.

« Plus qu'un simple donateur ou un fournisseur de prêts concessionnels, les EAU comprennent que la vraie valeur réside dans le développement à long terme du capital humain. Nous nous engageons à contribuer à la mise en place de l'appareil dans lequel les jeunes pousses peuvent prospérer, les entrepreneurs peuvent diriger et les jeunes peuvent envisager avec optimisme un avenir dont ils ont la maîtrise », a-t-elle indiqué.

Moutiou Adjibi Nourou