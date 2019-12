Tchad: le FMI félicite les efforts de réformes et annonce le décaissement de 38,8 millions $ au titre de la FEC

(Agence Ecofin) - Le Tchad bénéficiera d’un nouveau financement de 38,8 millions $ de la part du Fonds monétaire international (FMI), a-t-on appris d’un communiqué publié par l’institution la semaine dernière.

D’après le FMI, les résultats obtenus par le Tchad dans le cadre de son programme de réformes économiques restent globalement satisfaisants. Ces réformes visent à stabiliser l'économie et à soutenir la reprise de la croissance alors que la dépendance du pays à l’égard des hydrocarbures avait plongé son économie dans la crise suite à la chute des cours du pétrole.

Malgré les bonnes performances notées, le fonds appelle les autorités à mener « une politique budgétaire prudente » pour les mois à venir, alors que les prochaines échéances électorales devraient augmenter les dépenses de l’Etat.

« Les efforts d'assainissement budgétaire devraient mettre l'accent sur le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures, notamment en réduisant les exonérations et en améliorant la perception de la TVA, en maîtrisant la masse salariale et en renforçant la gestion des finances publiques. Les efforts visant à contenir la vulnérabilité de la dette publique devraient être soutenus en réduisant la dette intérieure et en respectant strictement la limite zéro pour les emprunts non concessionnels », ajoute l’institution.

Notons que le nouveau financement s’inscrit dans le cadre d’une facilité élargie de crédit (FEC) de 310,5 millions $ accordée au pays en 2017.

Moutiou Adjibi Nourou

Lire aussi:

04/07/2019 - Tchad: le FMI salue les réformes mises en œuvre par l'Etat et approuve le décaissement de 38,9 millions $ au titre de la FEC