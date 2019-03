Côte d’Ivoire : le Japon fait don de 2854 tonnes de farine de blé au titre de l’aide alimentaire KR

(Agence Ecofin) - Le Japon vient de faire don de 2854,05 tonnes de farine de blé à la Côte d’Ivoire, pour une valeur (achat et acheminement) d’environ 200 millions de yens (environ un milliard de FCFA). Cette initiative du gouvernement japonais entre dans le cadre de « l’aide alimentaire KR » au titre de l’année fiscale 2016.

Selon l’ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire, Kuramitsu Hidéaki, cette aide est destinée à soutenir les actions du Gouvernement ivoirien en vue de contribuer à garantir la sécurité alimentaire dans le pays.

Pour sa part, le ministre ivoirien de l’économie et des finances, Adama Koné, a fait remarquer que le gouvernement ivoirien est tenu, « conformément à l’accord de don », de déposer tous les produits de la vente ce lot de farine de blé sur un « compte de contrepartie » à partir duquel seront financés des projets de développement économique et social, identifiés conjointement par les deux parties. Concernant ce « fonds de contrepartie », Kuramitsu Hidéaki, a précisé qu’il servira à « financer divers projets de développement socio-économique dans les domaines, entre autres de l’agriculture, de l’éducation et d’approvisionnement en eau potable ».

Notons que l’aide alimentaire KR est une coopération financière non-remboursable qui a pour objectif de permettre aux pays en voie de développement qui font face à la pénurie alimentaire d'acheter des céréales comme riz, blé et maïs. Cette aide a commencé en 1968, selon le règlement de l'aide alimentaire qui fait partie de la Convention internationale des céréales signée en 1967 au cours de Kennedy Round (KR) du GATT.

Pour Kuramitsu Hidéaki, l’aide alimentaire KR ne se limite pas uniquement à une aide destinée à la fourniture de farine de blé. En effet, elle a aussi pour objectif d’améliorer la balance des paiements du pays et de favoriser d’importantes économies de devises qui auraient dues être affectées à l’importation de denrée alimentaire.

S’agissant de la Côte d’Ivoire, outre la farine de blé, le pays a reçu 54 000 tonnes de riz blanchi d’une valeur totale de 17,7 milliards FCFA (environ 30 millions $), au titre des années fiscales 2008, 2009, 2012, 2013 et 2014.

Zeinab Dosso (Stg)