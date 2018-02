Le FIDA et le gouvernement soudanais lanceront un projet de résilience face aux changements climatiques

(Agence Ecofin) - Le Fonds international du développement agricole (FIDA) et le gouvernement soudanais ont signé hier, un accord financier en vue de la mise en œuvre du Projet de développement intégré de l'agriculture et de la commercialisation (IAMDP).

L’entente a été paraphée par Gilbert Houngbo, président de l’institution financière et par Abdelatif Ijaimi, ministre fédéral de l’Agriculture et des Forêts.

D’un coût global de 47,5 millions $, le projet sera cofinancé à hauteur de 26 millions $ par le FIDA sous forme de don.

Il a pour objectif d’améliorer les revenus et la résilience des ménages de petits exploitants agricoles, des femmes et des jeunes ruraux face aux changements climatiques, à travers une amélioration de la productivité et de la production agricoles et de l’ajout de valeur aux filières commerciales.

L’initiative sera déployée sur 6 ans dans les Etats de Sennar, de Kordofan du Nord, Kordofan du Sud et Kordofan de l'Ouest, et ciblera 27 000 acteurs répartis dans 129 villages.

Pour rappel, d’après le FIDA, l’agriculture et l’agroalimentaire contribuent pour environ un tiers du PIB et emploie la moitié de la main-d’œuvre.

Espoir Olodo