Malawi : la Norvège injecte 4,4 millions $ dans le secteur agricole

(Agence Ecofin) - La Norvège vient d’allouer une enveloppe de 40 millions de couronnes (4,4 millions $) au Malawi pour la seconde phase du programme pour une approche globale du secteur agricole (ASWAp SP II). Les fonds seront acheminés via le Fonds fiduciaire multidonateurs (MDTF) géré par la Banque mondiale.

Ce programme-cadre pour les investissements prioritaires dans le secteur agricole vise à augmenter la production, la productivité et la diversification de la production.

Promouvant les technologies résilientes aux changements climatiques, les nouvelles variétés agricoles et les pratiques agricoles améliorées, il s’étend de 2018 à 2021. Il devrait toucher 350 000 personnes à terme dans 12 districts du pays.

« L’effort collectif des partenaires au développement dans le soutien de l’ASWAp SP II au Malawi témoigne des bons résultats dans la nutrition et le renforcement des capacités des femmes, qui conduisent à une croissance économique plus inclusive et une résilience augmentée dans l’agriculture », indique Greg Toulmin, responsable de la Banque mondiale au Malawi.

Pour rappel, le secteur agricole fournit près du tiers du PIB du Malawi d’après la BAD.

Espoir Olodo

Lire aussi :

15/10/2019 - La BAD débloque 13,2 millions $ au profit du secteur de la pêche au Malawi

02/10/2019 - Malawi : la Chine injecte 3 millions $ pour booster l’utilisation de technologies agricoles modernes