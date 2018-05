L’Angola veut négocier un prêt chinois de plus de 15,5 milliards $ pour financer des projets de développement

(Agence Ecofin) - L’Angola envisage de négocier plus de 15,5 milliards $ sous la forme de facilités de crédit auprès de la Chine, a indiqué le gouvernement angolais dans sa note d’information aux investisseurs, s’inscrivant dans le cadre d’une nouvelle émission d’obligations, par le pays d’Afrique australe, sur le marché financier.

Selon les informations révélées, ce montant devrait servir à la mise en œuvre de plusieurs projets multisectoriels.

Ainsi, les autorités angolaises espèrent obtenir un financement de plus de 2,5 milliards $ de la part de la Banque chinoise d’Export-Import, pour développer des projets dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie.

690,2 millions $ devraient permettre de financer la construction de la route côtière de Corimba, tandis que 760,4 millions $ serviront pour le système de transport d’électricité du barrage Lauchimo.

Le document indique également qu’un autre financement de 1,1 milliard $ devrait être injecté dans la construction d’une Académie navale basée à Kalunga.

Enfin, un prêt d’environ 13 milliards $ devrait être négocié avec l’International and Commercial Bank of China (ICBC) dont 1,28 milliard pour la construction du nouvel aéroport de Luanda et 11,7 milliards $ à titre de ligne de crédit pour financer plusieurs projets à travers le pays.

Notons que l’Angola s’est engagé dans un processus de redynamisation de son économie, à travers notamment la privatisation annoncée de 74 de ses entreprises publiques.

Selon les récentes estimations du FMI, le pays et prévu pour réaliser une croissance économique de 2,2% cette année.

Moutiou Adjibi Nourou