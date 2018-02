Tchad : la Suisse accorde un appui de 107 millions $ pour la citoyenneté, l’éducation et l’agriculture sur la période 2018-2021

(Agence Ecofin) - La Suisse a procédé le lundi 12 février, au lancement de sa nouvelle stratégie de coopération 2018-2021 avec la Tchad. Accompagnée d’un engagement financier d’un montant total de 100 millions de francs suisses (environ 107,4 millions $ / 56,8 milliards FCfa), cette stratégie s’articule autour de trois axes principaux.

Il s’agit notamment ; du domaine de la citoyenneté, de la paix et de la prévention de la violence ; du domaine de l’éducation de base et de la formation professionnelle et enfin, du domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.

« Je suis satisfait de constater que le Plan national de développement présenté lors de la Table ronde de Paris définit habillement la manière dont le Tchad veut répondre à ses défis. La Suisse a répondu à l’appel et s’est engagée en annonçant un appui substantiel sur 4 ans.», a déclaré l’ambassadeur Thomas Gass (photo), Directeur suppléant de la Coopération Suisse.