Bénin : 482 millions $ de la Banque mondiale pour soutenir le développement

(Agence Ecofin) - Le Bénin bénéficiera d’un prêt de 482 millions $ de la part de la Banque mondiale, afin de financer le Programme d’actions du gouvernement (PAG), a annoncé, ce mardi, le directeur des opérations de l’institution pour le Bénin, Pierre Laporte.

Ce financement qui sera octroyé pour la période 2018-2023, s’inscrit dans le cadre d’un nouvel accord de coopération entre le Bénin et la Banque mondiale.

En plus de ces 482 millions $, l’institution de Bretton Woods espère mobiliser d’autres ressources pour financer des projets inscrits à l’agenda du programme « Bénin révélé » du gouvernement Talon dont les besoins en financement sont évalués à 9039 milliards FCFA sur la période 2016-2021.

Ainsi, sur les 5 prochaines années, la Banque espère promouvoir une transformation structurelle pour renforcer la compétitivité et la productivité de l’environnement économique du pays. Le renforcement du capital humain et de la résilience de l’économie, ainsi que la réduction des vulnérabilités liées au climat sont les deux derniers axes de ce nouvel accord de financement.

Rappelons que l’enveloppe d’aide de l’institution dans le pays ouest-africain s’élève actuellement à plus de 700 millions $ et couvre principalement des projets de développement local et urbain, l’environnement, les télécommunications, l’emploi des jeunes, l’énergie, l’accès à l'eau potable et les transports.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)