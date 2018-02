Aide au développement : le Japon décaissera 700 millions $ pour le Fonds Africain de développement  

(Agence Ecofin) - Le Fonds africain de développement (FAD) du groupe de la Banque africaine de développement, se verra octroyer un prêt de 700 millions $ de la part du Japon, apprend-on d’un communiqué de l’institution publié hier.

Les fonds qui seront décaissés dans le cadre d’un accord entre l’Agence Japonaise pour la Coopération Internationale (JICA) et le FAD, devraient permettre à l’institution panafricaine de soutenir les plans de développement des pays les moins avancés et les plus pauvres d’Afrique.

Le FAD qui en est à sa quatorzième reconstitution, espère grâce à cet accord de prêt, donner un second souffle à la croissance économique des pays africains les moins développés, et contribuer à la réduction de la pauvreté, tel qu’inscrit dans son plan d’action pour la période 2017-2019.

« Avec ce prêt de 700 millions de dollars qui vient s’ajouter aux 328 millions de dollars sous forme de dons, ce pays a largement contribué à la capacité d’engagement du Fonds africain de développement pour la période 2017-2019.», a expliqué Akinwumi Adesina (photo), président du Groupe de la Banque africaine de développement.

Notons qu’avec ce nouveau financement, le pays du soleil levant devient le deuxième plus grand contributeur du FAD en termes cumulatifs.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)