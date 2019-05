  Maroc: don de 55 millions $ de la Banque mondiale pour l’amélioration de l’employabilité des jeunes

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a annoncé, dans un communiqué publié le 10 mai, avoir accordé au Maroc un don de 55 millions de dollars destiné à soutenir un programme d’amélioration de l’employabilité des jeunes dans la région de Marrakech-Safi (Centre-Ouest).

«Ce projet finance une approche innovante, qui conjugue formation pour des jeunes peu qualifiés, soutien aux entrepreneurs en herbe et investissements dans les entreprises locales opérant dans des chaînes de valeur prometteuses», a précisé l’institution dans son communiqué.

Les bénéficiaires du projet seront des jeunes femmes et hommes qui ne sont actuellement ni au travail, ni à l’école, ni en formation (NEET), ainsi que de jeunes entrepreneurs et des entités de petite et moyenne taille opérant dans des chaînes de valeur ayant un fort potentiel de croissance.

Dans le cadre de ce projet, des «guichets uniques» seront ouverts pour offrir des services d’orientation professionnelle et une formation continue dans les sept provinces de la région et dans la préfecture de Marrakech.

Lire aussi:

10/01/2019 - Maroc: la Banque mondiale prévoit une croissance économique de 2,9% en 2019 et de 3,5% en 2020

15/12/2017 - Maroc : 202 millions $ de la Banque mondiale pour le développement de Casablanca

12/06/2018 - Maroc : la Banque mondiale octroie 125 millions $ supplémentaires pour Noor Midelt

14/06/2017 - Maroc : la Banque mondiale prévoit d’injecter 400 millions $ dans Noor Midelt