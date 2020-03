Namibie : 254 millions $ de la BAD pour soutenir l'économie et développer des projets d’adduction d’eau

(Agence Ecofin) - La Namibie bénéficiera d’un financement de 254,4 millions $ de la Banque africaine de développement (BAD) pour soutenir son économie et développer des projets d’adduction d’eau. L’annonce a été faite cette semaine par l’institution sur sa plateforme en ligne.

Deux enveloppes financières ont été accordées au pays d’Afrique australe cette semaine.

La première consiste en un prêt de 129,4 millions $ visant à soutenir la gouvernance économique et la compétitivité de la Namibie en contribuant à fournir les liquidités indispensables et à renforcer la confiance des investisseurs envers le pays d'Afrique australe. Il permettra également d'appuyer les efforts du gouvernement namibien en matière de consolidation fiscale, d'améliorer la gestion des finances publiques et l'efficacité du secteur public tout en posant de solides bases pour l'industrialisation du pays.

La deuxième enveloppe quant à elle, est constituée d’un prêt de 121,7 millions $ et d’un don de 3,3 millions $ du Fonds fiduciaire de l'Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural afin de financer le « Programme de soutien au secteur de l'eau » en Namibie. Celui-ci vise à faciliter la production et le transfert durables des ressources en eau afin d'améliorer l'assainissement dans les zones rurales et « d'enrichir les capacités institutionnelles ». Ce, dans un contexte marqué par une sécheresse inquiétante qui menace d’affaiblir les performances économiques du pays.

« Le projet s'aligne sur les plans de développement national de la Namibie et sur une priorité du gouvernement, à savoir : l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité de l'eau, un élément fondamental pour faire de la Namibie une nation prospère et industrialisée, d'ici 2030 », a indiqué la BAD.

Moutiou Adjibi Nourou