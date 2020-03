La Suisse octroie 5,7 millions $ à des PME camerounaises pour soutenir des projets d’eau, énergie renouvelable et agriculture

(Agence Ecofin) - Le ministre de l’Economie du Cameroun, Alamine Ousmane Mey, a procédé, le 11 mars à Yaoundé, en présence de l’ambassadeur de la Confédération suisse au Cameroun, à la signature, avec trois PME camerounaises, de conventions de subventions dans le cadre du Programme des fonds de contre-valeurs suisses, d’une valeur de 3,4 milliards FCFA (5,7 millions $).

« Avec ce concours financier d’environ un milliard FCFA par projet, les PME bénéficiaires pourront améliorer leur production, respectivement dans le domaine des énergies renouvelables, de la maîtrise de l’eau et de l’agriculture », a indiqué le ministre de l’Économie.

Dans le détail, a expliqué le membre du gouvernement, le premier projet, porté par l’entreprise Sawel Water Sanitation and Environment, va permettre la construction de forages et systèmes de pompage solaire pour l’adduction d’eau potable, l’irrigation et l’abreuvage du bétail ainsi que l’accès à l’électricité solaire pour les ménages dans quatre communes des régions du Nord et de l’Extrême-Nord.

Le second projet, initiative de la société coopérative Experience Incorporated Cameroon (EIC), va favoriser la production à une plus grande échelle des semences certifiées pour développer en aval, les maillons que sont la production, le conditionnement, le stockage et la commercialisation de la pomme de terre de consommation dans le bassin de production de Santa, dans la région du Nord-Ouest.

Le troisième projet, œuvre de la société SolarHydrowatt, va faciliter l’alimentation pertinente en électricité à environ 1500 jeunes du groupement Fotetsa, dans le département de la Menoua, à l’ouest du pays. Ceci à travers l’installation d’un système hybride : 120 KW en hydroélectricité et 15 KW en énergie solaire photovoltaïque.

S.A.