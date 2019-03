Burkina Faso : l'AFD accordera 38 milliards FCFA pour l'agriculture et l'énergie

(Agence Ecofin) - L’Agence française de développement (AFD) débloquera 38 milliards FCFA au profit du financement de deux projets dans l’agriculture et l’énergie au Burkina Faso. L’information a été rapportée par le site Sidwaya.

L’accord financier a été paraphé hier par Tanguy Denieul, directeur au Burkina Faso de l'AFD et Lassané Kaboré, ministre burkinabè en charge de l’Economie, des Finances et du Développement.

S’agissant du volet agricole, l’AFD apportera une subvention de 8,5 milliards FCFA au projet d’agriculture contractuelle et transition écologique.

Cette initiative entend améliorer entre autres, l’accès des coopératives agricoles aux marchés institutionnels. Elle compte également appuyer le développement de la contractualisation dans les filières à valeur ajoutée locale et favoriser la croissance de l’offre en produits transformés de qualité.

Dans le secteur énergétique, l’institution accordera un prêt de 29,5 milliards FCFA au projet régional d’interconnexion électrique « Dorsale nord ».

Ce projet vise la construction d’une ligne de très haute tension (330 kV) longue de 381 km et d’une ligne de 225 kV de 24 km reliant « la frontière nigérienne au poste de transformation de Ouaga-Est, et assurer la liaison Ouaga-Est, Ouaga Sud-Est et le raccordement à la ligne Ouaga-Bolgatanga ».

Espoir Olodo