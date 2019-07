Congo: le FMI accorde une aide de 448 millions $ pour financer les réformes économiques

(Agence Ecofin) - La République du Congo bénéficiera d’une aide de 448,6 millions $, de la part du Fonds monétaire international (FMI) pour financer les réformes économiques. C’est ce qu’a annoncé l’institution, dans un communiqué publié cette semaine.

Le nouveau financement sera débloqué dans le cadre d’une Facilité élargie de crédit (FEC) accordée au pays sur trois ans. Celui-ci vise à aider le Congo à rétablir la stabilité macroéconomique, y compris la viabilité de la dette, et à poser les fondations d’une croissance plus élevée et plus inclusive.

« Les autorités ont appliqué un programme ambitieux de réformes visant à améliorer la gouvernance. D’autres réformes s’imposeront en vue de renforcer l’Etat de droit et le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de mettre sur pied la nouvelle haute autorité de lutte contre la corruption » a, à cet effet, indiqué Mitsuhiro Furusawa (photo), directeur général adjoint du FMI.

Notons qu’une enveloppe de 44,9 millions $ devrait être décaissée comme première tranche de la nouvelle Facilité élargie de crédit.

Moutiou Adjibi Nourou