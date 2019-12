L'Ethiopie obtient un accord de principe du FMI pour un financement triennal de 2,9 milliards $

(Agence Ecofin) - L’Ethiopie s’apprête à obtenir un financement de 2,9 milliards $ de la part du Fonds monétaire international (FMI). Les deux parties se sont en effet entendues sur un accord de principe pour la mise en œuvre d’un programme de réformes étalé sur trois ans.

Le nouveau programme devrait reposer sur cinq piliers principaux. Il s’agira de remédier durablement à la pénurie de devises et de faciliter la transition vers un régime de change plus flexible ; de renforcer la surveillance et la gestion des entreprises publiques afin de réduire la vulnérabilité de la dette ; tout en augmentant la mobilisation des recettes intérieures et l'efficacité des dépenses afin de créer un espace suffisant pour réduire la pauvreté et investir dans les infrastructures essentielles.

Les deux derniers piliers quant à eux, concernent la réformation du secteur financier pour soutenir les investissements privés et moderniser le cadre monétaire ainsi que le renforcement du cadre de surveillance et des filets de sécurité financière.

Le nouveau financement qui pourrait être décaissé via une facilité élargie de crédit (FEC) et une facilité de fonds élargi (EFF) vise à soutenir les réformes initiées par le Premier ministre Abiy Ahmed (photo) depuis son arrivée au pouvoir. Il y a quelques mois, son gouvernement annonçait l’ouverture aux investissements privés de plusieurs secteurs de l’économie auparavant détenus par l’Etat.

Notons que le nouvel accord doit encore être validé par le conseil exécutif du FMI avant d’être mis en œuvre.

Moutiou Adjibi Nourou