UE-Ethiopie : un projet de 26 millions € pour renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles

(Agence Ecofin) - L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Ethiopie, Johan Borgstam, a procédé, le mardi 10 mars 2020, au lancement d’un projet en vue d’aider les ménages à faire face aux catastrophes naturelles dans le pays.

D’un coût total de 26 millions d’euros, ce projet dans sa phase pratique vise à financer les activités économiques des femmes et des jeunes afin de réduire les risques liés aux catastrophes naturelles. Il est prévu pour une durée de 4 ans, et concerne quatre Etats régionaux d'Oromia, Amhara, SNNP (Région des nations, nationalités et peuples du Sud) et de Somali.

« Nous voulons investir dans la prévention des catastrophes plutôt que de les combattre après qu'elles se sont produites, car il est toujours préférable de s'assurer que les catastrophes ne se produisent jamais », a indiqué l’ambassadeur de l’UE.

Se félicitant de la mise en œuvre de ce programme, le commissaire de la Commission nationale éthiopienne de gestion des risques de catastrophes nationales, Mitiku Kassa, a précisé que « les régions sélectionnées auront la liberté de choisir et de mettre en œuvre les différentes alternatives qui contribueraient à atténuer les catastrophes et les risques ».

Ajoutant que cette initiative entre dans le cadre de la politique d’autonomisation des Etats régionaux de l’Ethiopie.

André Chadrak