Bénin: la Banque mondiale envisage de décaisser 730 millions $ d'ici 2023 pour soutenir des projets nationaux

(Agence Ecofin) - Le Bénin pourrait bénéficier d’un décaissement de 730 millions $ de la part de la Banque mondiale. C’est ce qu’a annoncé la semaine dernière, Kochikpa Olodo, analyste des opérations à la Banque mondiale, dans un entretien accordé à Xinhua.

Le responsable indique que 730,93 millions de dollars devraient être décaissés en plus d'un fond fiduciaire de près de 300 000 dollars, d’ici les cinq prochaines années. Cela devrait permettre de financer 12 projets nationaux dans trois domaines spécifiques. Il s’agit de la transformation structurelle pour la compétitivité et la productivité; les investissements dans le capital humain; le renforcement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité au climat.

L’objectif de ce financement, est d’accroître la productivité agricole du Bénin et diversifier ses exportations. Il vise aussi à accroître la capacité de production électrique du pays et augmenter les investissements du secteur privé.

Ce nouveau programme devrait s’inscrire dans le cadre du Programme d’action du gouvernement de Patrice Talon, évalué à plus de 15 milliards $. Fin septembre 2018, le gouvernement indiquait que 88% de ce montant avait déjà été mobilisé.

Pour 2019, le pays table sur une croissance à 7,9% pour l’économie nationale.

Moutiou Adjibi Nourou