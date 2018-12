Le FMI accorde une facilité élargie de crédit de 3,7 milliards $ à l'Angola

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé une facilité élargie de crédit (FEC) de 3,7 milliards $ en faveur de l’Etat angolais, a-t-on appris d’un communiqué publié par l'institution, la semaine dernière.

Le nouvel accord, qui s’étale sur trois ans, vise à aider le gouvernement à poser les fondations d’une économie diversifiée avec une croissance essentiellement tirée par les investissements du secteur privé.

La réduction du niveau de la dette publique et de l’inflation, l’amélioration de la compétitivité à travers l’augmentation de la flexibilité des taux de change ainsi que le renforcement du système bancaire sont les principaux points qui seront traités via le nouveau programme de financement.

« Les réformes structurelles prévues par le programme viseront à diversifier l'économie afin de réduire les risques budgétaires et de favoriser le développement du secteur privé. Il s'agira notamment de restructurer les entreprises publiques et d'améliorer le climat des affaires, de renforcer la gouvernance économique et de continuer à lutter contre la corruption », a, à cet effet, indiqué Tao Zhang, directeur général adjoint de l’institution.

Cette annonce intervient plus de deux mois après que Luanda a annoncé avoir entamé des discussions avec le FMI, en vue de bénéficier d’un programme de financement de 4,5 milliards $. Ceci devait permettre de financer le Programme de Stabilisation Macroéconomique (PEM) de l’Etat, qui couvre la période 2018-2022.

Notons que la conclusion du nouvel accord FEC entraîne le décaissement immédiat d’un montant de 990,7 millions $, en tant que première tranche du nouveau financement.

Moutiou Adjibi Nourou