L'Union européenne annonce une nouvelle aide de 170 millions € à l'Ethiopie

(Agence Ecofin) - L’Union européenne (UE) accordera une aide de 170 millions € à l’Ethiopie. L’annonce a été faite par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, en visite à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

Cette nouvelle aide constituée de plusieurs enveloppes financières permettra de financer des réformes économiques dans plusieurs domaines. Ainsi, 100 millions € serviront à mettre en œuvre des réformes dans les secteurs des transports et de la logistique, afin de stimuler la compétitivité régionale et de faciliter la coopération commerciale et économique de l'Ethiopie avec ses pays voisins.

50 millions d'euros serviront à soutenir le plan de transformation du gouvernement éthiopien dans le domaine de la santé. Prévu pour la période 2020-2022, ce programme vise à réduire les inégalités, à améliorer la qualité des établissements de santé et à réduire les obstacles financiers auxquels se heurtent les populations pour accéder aux services essentiels.

10 millions € seront affectés à l’organisation des élections de 2020 en Ethiopie, tandis qu’une dernière enveloppe du même montant servira à améliorer le climat des affaires dans le pays.

« L'Ethiopie a donné de l'espoir à tout un continent et au-delà, en montrant que la paix avec ses voisins pour le bien du peuple, est possible quand il y a du courage et une vision. Je suis ici aujourd'hui pour montrer que l'Union européenne est pleinement déterminée à soutenir l'Ethiopie et son peuple sur la voie de leur avenir », a déclaré Ursula von der Leyen, lors de sa visite, la première hors de l’Europe en tant que présidente de la Commission de l’UE.

Notons que depuis 2014, 815 millions € de financements ont déjà été accordés par l’UE au pays est-africain.

Moutiou Adjibi Nourou