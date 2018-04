Les investissements de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique franchissent la barre des 5 milliards $

(Agence Ecofin) - Les investissements de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) ont atteint 5,8 milliards $ en mars 2018. C’est ce qu’a indiqué l’institution sur son site, en prévision de la 43e réunion du Conseil des gouverneurs de la BADEA qui se tiendra les 10 et 11 avril prochains.

D’après les informations relayées par le site de l’Emirates News Agency, ce chiffre regroupe l’ensemble des investissements de la Banque en Afrique, depuis sa création. Ainsi, au mois de mars 2018, la BADEA a investi près de 6 milliards $ dans 653 projets de développement ainsi que dans 749 opérations d’assistance technique sur le continent africain.

L’institution a également indiqué que son capital a considérablement grimpé, passant d’un montant initial de 231 millions à 4 milliards $ actuellement.

Rappelons que la BADEA est un organisme financier siégeant à Khartoum au Soudan et mis en place depuis 1973. Opérationnelle depuis 1975, elle regroupe 18 pays et vise à contribuer au développement économique des pays arabo-africains dans les domaines économique, financier et technique.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)