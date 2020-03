Sénégal : la Banque mondiale octroie 125 millions $ pour améliorer la gouvernance

(Agence Ecofin) - Le Sénégal bénéficiera d’un financement de 125 millions $ de la Banque mondiale, a-t-on appris d’un communiqué publié par l’institution la semaine dernière.

Ce montant servira à financer le Projet pour la promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED). Prévu pour un montant global de 295 millions $, ce programme vise à améliorer la gouvernance locale et à renforcer les systèmes et les services de gestion des déchets ménagers dans la ville de Dakar et dans d’autres municipalités du pays.

Plus de six millions de Sénégalais devraient bénéficier de ce projet qui permettra également de former 5000 personnes dans les secteurs concernés. « L’ensemble des municipalités pourront profiter d’une réglementation plus rigoureuse et de procédures plus efficaces pour mobiliser des ressources et nouer des partenariats avec des entreprises privées », a souligné Farouk Mollah Banna, chef de l’équipe du projet à la Banque mondiale.

Notons que le nouveau financement s’inscrit dans le cadre du nouveau partenariat-pays entre la Banque mondiale et le Sénégal pour les années budgétaires allant de 2020 à 2024.

Moutiou Adjibi Nourou