Egypte: 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour les PME

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a annoncé, dans un communiqué publié le 5 mai, avoir accordé à l'Egypte, un financement de 200 millions de dollars destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et à stimuler la création d'emplois pour les femmes et les jeunes.

L’accord relatif à ce financement a été signé au Caire par le président de la Banque mondiale, David Malpass et la ministre égyptienne de l'Investissement et de la coopération internationale, Sahar Nasr.

Selon le communiqué de la Banque mondiale, ce financement «vise à promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat et à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, qui se sont révélées être une source majeure de croissance et de création d’emplois».

«Le ferme engagement de l'Egypte à poursuivre les réformes économiques commence à donner des résultats positifs, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour que les avantages profitent à toutes les couches de la société.», a déclaré le président de la Banque mondiale, qui effectuait une visite de deux jours en Egypte.

«Avec ce nouveau financement, nous souhaitons soutenir une deuxième série de réformes en Egypte, qui vise essentiellement à créer de nouvelles opportunités pour les jeunes et les femmes ainsi que des progrès supplémentaires vers une croissance durable et inclusive.», a-t-il ajouté.

