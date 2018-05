Ethiopie : la BAD financera deux entreprises agricoles par le biais du Fonds pour l’accélération du développement agricole

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, hier, avoir signé deux accords de subvention pour le financement d’entreprises agricoles en Ethiopie, par le biais de son Fonds pour l’accélération du développement agricole (FADA).

Cofinancé par les USA, le Danemark et la Suède, le FADA dispose d’un capital de 23 millions $ et intervient en amont pour couvrir les coûts de conception des projets agricoles bancables.

Les deux compagnies devant bénéficier de ce coup de pouce financier sont Zebad General Export Import Plc. et HAE Spice and Baltina.

La première, opérant dans le segment de la transformation de café, se verra octroyer 150 000 $ pour conduire des études faisabilité et d’impacts environnemental et social dans le cadre d’un projet d’implantation d’une usine de transformation et de ferme commerciale de café.

La seconde, spécialisée dans l’agriculture biologique, recevra une enveloppe de 195 000 $ pour réaliser des études détaillées de faisabilité pour la mise en œuvre d’une initiative axée sur le commerce équitable du piment rouge biologique et des épices tropicales en Ethiopie.

D’après Abdul Kamara, responsable des opérations de la BAD pour le pays des Négus, cet accompagnement financier fait partie d’un vaste plan de la banque, lancé en mars dernier, et qui comprend l’appui à 12 nouveaux projets dans 10 pays par le biais du FADA.

Espoir Olodo