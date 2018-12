La BAD annonce un prêt de 35 millions $ en faveur de l'agriculture au Malawi

(Agence Ecofin) - Le Malawi bénéficiera d’un prêt de 35 millions $ de la Banque africaine de développement (BAD) pour la mise en œuvre de la première phase du Projet de transformation de la Vallée de la rivière Shire (SVTP-1).

Ce projet vise à réduire la pauvreté à travers le développement de la chaîne de valeur agricole et des mécanismes d’adaptation aux changements climatiques. Il permettra de déployer à Nsanje et Chikwawa, deux districts au Sud du pays, des réseaux d’irrigation gravitaire et des services de drainage.

L’initiative s’attèlera également à la sécurisation du régime foncier et au renforcement de la gestion des zones humides de la région. Elle devrait profiter à près de 56 000 familles de petits paysans dont 30% sont dirigées par des femmes.

L’agriculture pèse pour 30% du PIB du Malawi, 85% des emplois et fournit plus de 80% des recettes d’exportation du pays.

Espoir Olodo