BOAD : « le niveau de nos engagements au Niger s’élève à 568 milliards FCFA pour 118 opérations » (Christian Adovelande)

(Agence Ecofin) - Le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Christian Adovelande, a été reçu en audience, mercredi, par le président Issoufou Mahamadou. Une occasion de faire le point de la relation de coopération entre le Niger et cette institution financière.

« Aujourd’hui, le niveau de nos engagements au Niger s’élève à 568 milliards FCFA pour 118 opérations », a indiqué Christian Adovelande, au cours des échanges, jugeant « très satisfaisante » la coopération entre son institution et le Niger.

La BOAD a financé, ces dernières années, plusieurs projets de développement au Niger. A l’instar de la construction de la société Malbaza cement company (MCC) et de plusieurs infrastructures routières.

Et actuellement, « nous avons un certain nombre de projets en cours d’examen à notre niveau, notamment dans les domaines des infrastructures et de l’agriculture, surtout les retenues d’eau», a-t-il annoncé.