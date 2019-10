Sénégal: l'UE accorde 30 millions $ pour financer des projets de développement durable

(Agence Ecofin) - Le Sénégal bénéficiera d’un financement de 27,5 millions d’euros (30 millions $) pour financer des projets de développement durable. Trois conventions ont à cet effet été signées, la semaine dernière, entre les deux parties.

Le premier accord porte sur un montant de 21,9 millions $ visant à appuyer des projets dans le domaine des énergies renouvelables en milieu rural. Ceux-ci permettront de favoriser l’accès universel à l’électricité dans les campagnes et de générer des emplois dans les zones défavorisées du Sénégal.

Le deuxième accord concerne un financement de 4,3 millions $ visant à appuyer des projets de développement de la société civile dans les secteurs de l’agriculture durable, de la sécurité alimentaire et de la gestion des ressources naturelles.

Le dernier accord d’un montant de 3,8 millions $ vise, quant à lui, à soutenir la coopération Sénégal-UE, en accroissant les investissements et l’aide de l’union envers le pays ouest-africain.

« Ces programmes […] soutiendront le développement inclusif et durable au Sénégal, dans l’esprit de notre Alliance Afrique-Europe pour un investissement durable et l’emploi », a déclaré Neven Mimica, membre de la Commission chargé de la coopération internationale et du développement, signataire des accords.

Moutiou Adjibi Nourou