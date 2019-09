La Guinée équatoriale a l’intention de négocier un financement de 700 millions $ auprès du FMI, d'ici 2020

(Agence Ecofin) - La Guinée équatoriale envisage d’obtenir un financement de 700 millions $ auprès du Fonds monétaire international (FMI), d’ici 2020. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi, Cesar Mba Abogo (photo), ministre équato-guinéen de l’Economie, dans une interview accordée à Bloomberg.

Les nouveaux pourparlers devraient être lancés dans le cadre d’un programme du FMI visant à mettre en place des réformes dans les six pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac). Ceux-ci ont une économie essentiellement pétro-dépendante, et subissent de plein fouet les conséquences de l’effondrement des cours de l’or noir depuis 2014, freinant leur croissance et plombant également leurs réserves de change.

« Il s'agit de s'assurer que nous pouvons augmenter nos réserves pour défendre notre monnaie […] Certains pays ont déjà reçu une aide financière. C’est le tour de la Guinée équatoriale », a indiqué le ministre Abogo. Ce, alors même que la situation économique des pays de la zone Cemac faisait craindre une dévaluation du franc CFA, la monnaie régionale, arrimée à l’euro.

Pour obtenir le nouveau financement, Malabo compte bien s’appuyer sur les résultats obtenus grâce aux réformes mises en place depuis quelques années. Elles devraient d’ailleurs conduire à enregistrer au cours de cette année, son premier excédent budgétaire depuis 2014.

« Nous avons fait d'énormes ajustements financiers s’agissant des dépenses en immobilisations et à notre capacité de mobiliser des ressources en veillant à ce que notre perception fiscale soit meilleure », s’est félicité le responsable.

Moutiou Adjibi Nourou