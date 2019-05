Tunisie : la BAD investira environ 500 millions $ pour financer des projets de développement

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) injectera environ 500 millions $ dans l’économie tunisienne pour financer des projets de développement. C’est ce qu’a indiqué Akinwumi Adesina (photo), président de l’institution panafricaine, dans un communiqué publié la semaine dernière.

Le nouvel investissement devrait être réalisé dans les secteurs de l’énergie, de la finance et de l’infrastructure. Ce financement qui sera débloqué au cours de l’année 2019, devrait être appuyé par la signature de plusieurs accords avec des institutions tunisiennes.

Il s’agit d’un accord de don portant sur la création d’une unité de supervision de l’action publique afin d’optimiser la mise en œuvre des projets, programmes et réformes publiques financés par les bailleurs de fonds.

Un mémorandum d’entente a également été signé par la BAD avec la Banque maghrébine d’investissement et de commerce extérieur (BMICE). Il permettra d’accompagner la réorganisation et la modernisation du système d’information et de communication de la BMICE.

Pour rappel, la BAD a inauguré jeudi dernier à Tunis, son bureau régional dédié à l’Afrique du Nord. A ce jour, les engagements de l’institution en faveur de l’économie tunisienne s’élèvent à 1,4 milliard $.

