Forum Chine-Afrique: quelles sont les huit initiatives majeures de Xi Jinping, annoncées pour le continent lors des trois prochaines années ?

(Agence Ecofin) - A l’occasion de l’ouverture lundi du Forum de coopération sino-africaine (FCSA), le président Xi Jinping a annoncé un financement global de 60 milliards $ pour le continent. En marge de ce financement, le chef d’Etat chinois a annoncé que son pays mènerait huit initiatives majeures dans les pays africains sur les trois prochaines années.

Ces huit initiatives devraient couvrir plusieurs domaines à savoir : la connectivité des infrastructures, la promotion industrielle, la facilitation du commerce, le développement écologique, le renforcement des capacités, la santé, les échanges humains et culturels, ainsi que la paix et la sécurité. Ainsi, concernant la connectivité des infrastructures, la Chine devrait mettre en place un programme, conjointement avec l’Union africaine (UA) afin de renforcer la coopération entre les entreprises sino-africaines dans le secteur des infrastructures.

Pour promouvoir les industries du continent, l’Empire du Milieu devrait mettre en place 50 programmes d’assistance agricole et organiser une exposition économique et commerciale accueillant plusieurs entreprises chinoises et africaines.

Pour faciliter le commerce entre les deux parties, la Chine devrait augmenter ses importations de produits provenant des pays africains, surtout ceux non-liés aux matières premières. Près de 50 projets d’assistance au développement écologique et à la protection de l’écologie et de l’environnement devraient également être entrepris en faveur des pays du continent. Afin de renforcer son capital humain, 50 000 bourses gouvernementales en faveur de l’Afrique seront offertes par la Chine, qui envisage former 1 000 cadres africains de haut-niveau, et parrainer des ateliers de formations et des séminaires à l’intention de 50 000 autres africains.

Le secteur sanitaire quant à lui, devrait impliquer le renforcement de 50 programmes d’aide médicale et de santé pour les pays du continent, tandis qu’un institut des études africaines sera établi pour renforcer les échanges Chine-Afrique sur la civilisation.

Enfin, la Chine a annoncé la mise en place de 50 programmes d’assistance à la sécurité, ainsi que l’établissement d’un fonds de paix et de sécurité Chine-Afrique. Notons que près de 147 millions $ devraient également être débloqués pour fournir une aide humanitaire d’urgence aux pays africains touchés par des catastrophes naturelles.

Moutiou Adjibi Nourou