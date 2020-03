Guinée-Bissau : le FIDA débloque 65 millions $ pour une agriculture plus résiliente au changement climatique

(Agence Ecofin) - Le Fonds international pour le développement de l’agriculture (FIDA) allouera 65,7 millions $ à un projet en Guinée-Bissau. L’initiative a pour objectif la réduction de la pauvreté, l’accroissement de la productivité et des revenus, l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que l’accroissement de la résilience de plus de 287 000 petits agriculteurs au changement climatique.

Pour y parvenir, elle promouvra la diversification des cultures afin de réduire la dépendance du pays à une seule culture à savoir le riz ou l’anacardier. Des mesures d’adaptation au changement climatique seront également introduites dans les zones qui sont soumises à un climat aride sahélien afin de réduire les feux de brousse et la déforestation.

Le projet permettra également l’adoption de nouvelles pratiques pour une gestion optimale des réserves en eau, une augmentation de la teneur en matière organique des sols et une protection des forêts.

« Le FIDA est engagé avec le gouvernement de la Guinée-Bissau pour une transformation inclusive des zones rurales du pays dans lesquelles les personnes handicapées et les migrants de retour ne sont pas un problème pour leurs communautés, mais une part de la solution », a affirmé Gianluca Capaldo, le directeur pays du FIDA pour la Guinée-Bissau.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

11/02/2020 - Mozambique : le FIDA alloue 42 millions $ au renforcement de la résilience climatique de 902 500 fermiers