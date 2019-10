Eswatini : le FIDA injectera 9 millions $ pour l’inclusion financière des petits producteurs

(Agence Ecofin) - Le Fonds international de développement international (FIDA) a signé hier un accord avec le Royaume d’Eswatini dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’inclusion financière et de développement de pôles de compétitivité.

D’un coût total de 38,5 millions $, ce projet bénéficiera notamment d’une contribution financière de 8,9 millions $ du FIDA.

Il a pour objectif d’augmenter les rendements des entreprises agricoles et non agricoles durables en renforçant leurs liens avec les marchés et en amélioration leur accès aux services financiers.

L’initiative ciblera les jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans et se concentrera sur l’aviculture, les cultures maraîchères, l’élevage porcin, l’élevage bovin et caprin et les semences de légumes. Elle devrait impacter environ 30 900 individus ruraux et 18 500 entreprises agricoles et non agricoles.

Pour rappel, l’agriculture compte pour près du tiers des recettes d’exportation du pays et emploie le quart de la population active.

Espoir Olodo