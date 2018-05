Le Kenya bénéficiera d'un financement de 1 milliard $ de la Banque mondiale pour des projets d'infrastructures

(Agence Ecofin) - Le Kenya bénéficiera d’un prêt concessionnel de 1 milliard $ de la part de la Banque mondiale pour financer des projets d’infrastructures, a indiqué un communiqué de l’institution publié ce jeudi.

Selon les informations relayées par Reuters, ce prêt devrait servir à financer six projets dans les régions les plus pauvres du Nord et du Nord-Est du pays. Les secteurs de l’énergie, des transports et de l’eau devraient être les principaux bénéficiaires de ce financement.

Dans le domaine de l’énergie par exemple, l’institution de Bretton Woods espère fournir de l’électricité à 1,2 million de personnes et contribuer de 96 mégawatts au réseau national, à travers la mise en œuvre d’un projet d’accès à l’énergie hors réseau.

La banque indique également que 500 millions $ devraient financer la construction de 740 km de route sur l’axe Isiolo-Wajir-Mandera dans le Nord-Est du pays, ainsi que l’amélioration de l’accès à Internet dans la région.

Le Kenya qui est l’une des économies les plus puissantes de l’Afrique de l’Est (5,8% de croissance prévue en 2018), enregistre malheureusement de nombreuses disparités, quant à la répartition de ses performances économiques sur l’ensemble du territoire national.

Selon la Banque mondiale, le taux moyen de pauvreté dans les régions citées, s'élève à 68 pour cent contre une moyenne nationale de 36 pour cent.

Rappelons qu’en 2016, l’institution de Bretton Woods avait déjà octroyé 1,1 milliard $ au Kenya, afin de financer des projets de développement et de réduire la pauvreté dans le nord du pays.

Moutiou Adjibi Nourou