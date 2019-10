Malawi : la Chine injecte 3 millions $ pour booster l’utilisation de technologies agricoles modernes

(Agence Ecofin) - Au Malawi, la Chine a débloqué environ 3 millions $ au profit d’un projet visant à accroître l’utilisation des technologies modernes dans le secteur agricole, rapporte le quotidien local Nyasa Times.

L’accord de financement a été signé, le lundi dernier, par Joseph Mwanamvekha, ministre des Finances du pays, et Hongyang Liu, ambassadeur de la Chine près le Malawi.

Ce projet verra, entre autres, l’envoi par la Chine de 8 experts qui seront chargés de promouvoir, vulgariser et former les producteurs sur des technologies agricoles. Les cultures concernées par cette initiative sont le riz, le maïs, les légumes et les arbres fruitiers.

« Ce projet diffusera et partagera les technologies agricoles les plus utiles avec les populations malawites et conduira une coopération bilatérale pour aider le pays à revitaliser les zones rurales », indique le diplomate chinois.

Pour rappel, le secteur agricole compte pour environ 33 % du PIB du Malawi. Il emploie plus de 80% de la population active et fournit 90% des recettes d’exportations, d’après la BAD.

Espoir Olodo

