Emmanuel Macron et Jim Yong Kim à Dakar pour soutenir la levée de 3,1 milliards $ destinés à l’éducation de 870 millions d’enfants

(Agence Ecofin) - La troisième conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) se tient ce jeudi 02 février à Dakar au Sénégal, en présence du Président français Emmanuel Macron (qui co-parraine l’évènement avec Macky Sall) et du Président du Groupe de la Banque mondiale Jim Yong Kim.

Plusieurs autres chefs d’Etats devraient également effectuer le déplacement sur Dakar. Il s’agit notamment de Faustin Archange Touadera (Centrafique), de Roch Marc Christian Kabore (Burkina Faso), Peter Mutharika (Malawi), Idriss Deby (Tchad), Ali Bongo (Gabon), Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), et du nouveau Président en exercice de l’Union Africaine, le rwandais Paul Kagamé.

La chanteuse Robyn Rihanna Fenty, bien que fortement contestée par des organisations religieuses sénégalaises, est aussi annoncée à ce sommet. Ceci, pour le compte de deux organisations caritatives, à savoir Believe Fondation et Clara Lionel Fondation.

La Conférence de financement du GPE de Dakar cherche à mobiliser 3,1 milliards $ de la part des bailleurs pour la période 2018 – 2020. L’objectif étant de soutenir l’éducation de 870 millions d’enfants dans 89 pays en développement dans lesquels vivent 78 % des enfants non scolarisés dans le monde.

Pour les pays en développement, l'objectif est qu'ils accroissent leur financement intérieur pour atteindre 20 % de leur budget.

Selon les données de la Banque mondiale, il y a actuellement 264 millions d’enfants et de jeunes non scolarisés dans le monde, et six enfants sur dix, soit 617 millions, sont scolarisés, mais ne bénéficient pas d’un apprentissage suffisant pour rompre le cycle de pauvreté, de mauvaise santé et d'inégalité sociale.

A noter que la présence d’Emmanuel Macron et de Jim Yong Kim ne se limitera pas à ce sommet. Les deux dirigeants profiteront pour effectuer chacun une visite officielle de trois jours au Sénégal.

Outre les discussions sur certains sujets de coopération économique et sécuritaire entre la France et le Sénégal, Emmanuel Macron et Jim Yong Kim accompagneront notamment le Président Macky Sall, à Saint-Louis, ville historique aujourd’hui menacée par l’érosion côtière.

Ce déplacement, qui s’inscrit dans la continuité du One Planet Summit, co-organisé par la France et le Groupe de la Banque mondiale à Paris au mois de décembre 2017, permettra de constater les efforts déployés pour stopper l’érosion côtière.

Pour la Banque mondiale, le cas de la ville de Saint-Louis donne « un parfait exemple de la manière dont les autorités peuvent collaborer avec la communauté internationale pour engager une action collective dans la région ».