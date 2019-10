OCP Africa et l’ITFC signent un mémorandum pour le renforcement de la productivité agricole africaine

(Agence Ecofin) - OCP Africa, la filiale dédiée à l’Afrique de l’Office chérifien des Phosphates (OCP) a paraphé hier avec la Société islamique de financement du commerce (ITFC), un mémorandum d’entente (MoU) relatif à l’amélioration de la productivité agricole des petits exploitants sur le continent. L’accord a été signé par Karim Lotfi Senhadji, PDG de OCP Africa et Hani Salem Sonbol, directeur général de l’ITFC.

D’après les détails rapportés par le site MoroccoWorldNews, cette entente devrait permettre aux deux parties de renforcer leur coopération dans les domaines comme la gestion de la fertilité des sols, les bonnes pratiques culturales, la digitalisation et l’analyse du sol.

Dans ce cadre, l’ITFC et OCP Africa devraient lancer conjointement la nouvelle campagne de son programme « OCP School lab » au Sénégal en novembre prochain.

Cette école itinérante vise à former et à sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles notamment en ce qui concerne l’application d’engrais et les besoins du sol.

Elle propose également des démonstrations et des conseils en agronomie aux producteurs.

Depuis son lancement en 2016, ce programme de laboratoires scolaires d’OCP Africa a déjà bénéficié à plus de 270 000 agriculteurs sur le continent africain.

Espoir Olodo

