Nigeria : Dangote Flour Mills veut lever 138 millions $ pour refinancer sa dette et améliorer sa trésorerie

(Agence Ecofin) - La compagnie nigériane Dangote Flour Mills (DFM), spécialisée dans la production et la commercialisation de farines de blé et des produits dérivés compte émettre des obligations pour refinancer sa dette et booster son fonds de roulement, rapporte Bloomberg.

L’opération envisagée devrait lui permettre de lever une enveloppe globale de près de 50 milliards de nairas (138 millions $) dont 20 sont prévus sur le premier trimestre 2020. D’après Anders Kristiansson, directeur financier de DFM, la compagnie émettra des obligations avec un rendement de 11 % sur une durée de 5 ans.

Cette manœuvre intervient alors que les rendements de la dette sur le marché nigérian ont baissé depuis que la Banque centrale (CBN) a interdit en octobre dernier, les transactions pour les individus nantis et les grandes entreprises sur le marché des obligations à court terme émises par l’État.

L’annonce par DFM de cette émission arrive aussi à un moment où le Singapourien Olam a reçu en novembre dernier, le dernier feu vert de l’une des juridictions compétentes du pays pour acquérir l’entreprise fondée par le milliardaire Aliko Dangote.

Lire aussi :

04/11/2019 - Le singapourien Olam franchit le dernier obstacle vers la finalisation du rachat du nigérian Dangote Flour Mills

09/05/2019 - Olam propulse Dangote Flour Mills à la troisième place des performances boursières des sociétés africaines cotées