Cameroun : en un an d’activité, la RCA, le Tchad et la RDC ont exporté 14 350 tonnes de bois via le port de Kribi

email







youtube

instagram

Whatsapp (Agence Ecofin) - Entre sa mise en service survenue en mars 2018 et le mois de mars 2019, le port en eau profonde de Kribi, dans la région du Sud du Cameroun, a permis l’exportation de 14 350 tonnes de bois et autres produits dérivés, en provenance de la RCA, du Tchad et de la RD Congo. Selon le Port autonome de Kribi (PAK), qui révèle ces informations dans son magazine d’entreprise, tous ces produits ont été expédiés vers deux principaux pays. Il s’agit notamment de la Chine et du Vietnam, apprend-on. A en croire le PAK, le bois est d’ailleurs le produit qui domine les activités d’exportation sur la plateforme portuaire de Kribi, la cité balnéaire du Sud du pays. BRM Follow @agenceecofin