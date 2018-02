Après les bières, la Sabc, filiale de Castel au Cameroun, prépare le conditionnement des boissons gazeuses dans les canettes

(Agence Ecofin) - Les Brasseries du Cameroun (Sabc), filiale du français Castel, sont résolument tournées vers le conditionnement des boissons en canettes.

Après l’inauguration, le 19 février à Douala, la capitale économique du Cameroun, d’une nouvelle ligne d'embouteillage pour le conditionnement des bières ("33" Export, Mützig, Castel Beer) en canettes, la Sabc informe qu’il en sera ainsi pour la gamme des boissons gazeuses. Ainsi, l’acquisition d’une nouvelle ligne canette produira deux types de boissons : bières et boissons gazeuses.

La Sabc a investi 3 milliards FCfa pour cette nouvelle ligne de production. Sa capacité est de 16 000 canettes à l'heure pour les 33 cl et 12 000 pour les 50 cl. Pour le groupe, « cela permet de lutter également contre la fraude des produits importés en canettes des pays voisins [Nigeria et Guinée équatoriale] en valorisant le savoir-faire et l’expertise camerounais ».

Par ailleurs, indique l’entreprise, cela participe de la vision du Groupe Sabc qui est « d’être le leader agro-industriel régional de référence dans la production et la commercialisation de boissons alimentaires au sein d’une organisation performante, rentable, moderne et citoyenne ».

S.A