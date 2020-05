Ouganda : le producteur de semences Naseco accueille un nouvel investisseur dans son tour de table

(Agence Ecofin) - L’entreprise privée ougandaise Naseco (Nalweyo Seed Company) qui produit et exporte depuis près de 24 ans, des semences améliorées sur le marché local et en Afrique de l’Est, accueille un nouvel actionnaire dans son tour de table. Il s’agit de Pearl Capital Partners, un gestionnaire de fonds d'investissement qui fournit du capital-risque aux petites et moyennes entreprises opérant dans la chaîne de valeur agricole en Afrique orientale et australe.

Pour cet investissement, Pearl Capital Partners a déboursé la somme de 4,6 milliards de shillings ougandais (1,2 million $). La transaction a été exécutée via le Yield Uganda Investment Fund géré par Pearl Capital Partners et ciblant des firmes agro-industrielles ougandaises.

La ressource financière apportée sera complétée par un soutien technique et managérial au profit de Naseco. L’entreprise ambitionne de renforcer ses parts de marché dans le secteur de la production des semences en Ouganda, tout en poursuivant ses exportations dans la sous-région est-africaine.

Selon les estimations du Cabinet de recherche et de conseil, Modor Intelligence, le marché des semences en Ouganda, partagé entre cinq principaux acteurs (Victoria Seeds, Naseco, Fica Seeds, East African Seed et Seed Co) devrait croître de 2,1 % entre 2020 et 2025.

Chamberline Moko